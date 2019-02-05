12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2111
  • 5,9517
  • 220.016
  • 103.092
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Antalya Valisi Karaloğlu, seçim uyarısında bulundu

Geçtiğimiz hafta hortum sonrası elektrik sıkıntısı yaşanan Antalya'da kritik bir uyarı yapıldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy sayma işlemlerinin geç saatlere kadar sürebileceğine dikkati çekerek, kaymakamlara 'Seçim günü hiçbir sandık çevresinde 'elektrik kesildi', 'trafoya bilmem ne girdi' mazeretleri oluşmasın.' uyarısında bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Karaloğlu, ATSO Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen seçim güvenliği toplantısında yaptığı konuşmada, seçimlerin demokrasinin şölen ve bayram günleri olduğunu söyledi.

Seçimlerde kolluk birimleri olarak iki önemli görevlerinin bulunduğuna değinen Karaloğlu, "Bunlar birincisi seçimin güven ortamında yapılmasına sağlamak, ikincisi ise seçim kurulları tarafından talep edilen araç, gereç ve personel gibi ihtiyaçları ivedi olarak emirlerine vererek seçimlerin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak." dedi.

Seçimin huzur içerisinde geçmesi için gerekli tedbirlerin alındığını dile getiren Karaloğlu, siyasi partilerin ve adaylarının özgür bir ortamda seçmeniyle buluşmasını, seçim günü de vatandaşın hiçbir baskı altında kalmadan iradesini özgür bir şekilde sandığa yansıtması için gerekli ortamı oluşturacaklarını vurguladı.

Karaloğlu yerel seçimlerde birden çok oy kullanıldığı için sayım işlemlerinin geç saatlere kadar sürebileceğine dikkati çekti.

"ELEKTRİK KESİLDİ" MAZERETİ OLUŞMASIN

Sandık çevreleri konusunda kaymakamlara uyarılarda bulunan Karaloğlu, şunları ifade etti:

"Oy sayım işlemi uzarsa karanlığa kalma durumu söz konusu olacağı için sandık çevrelerinin aydınlatılmasıyla ilgili problemle doğabilir. Onun için kaymakam arkadaşlarımız özellikle sandık çevrelerindeki elektrik problemlerini ve jeneratör ihtiyaçlarını mutlaka gözden geçirsinler. Seçim günü hiçbir sandık çevresinde 'elektrik kesildi', 'trafoya bilmem ne girdi' mazeretleri oluşmasın."

Karaloğlu, siyasi parti ile adaylardan propaganda döneminde çevre ve gürültü kirliliği konusunda duyarlı olmalarını istedi.

Seçim kurullarından kendilerine ulaşan bilgilere göre Antalya'da 1 milyon 707 bin 819 seçmen bulunduğunu kaydeden Karaloğlu, seçmenlerin 5 bin 428 sandıkta oy kullanacağını bildirdi. Karaloğlu, cezaevlerinin yanı sıra engelli bireyler için de kurulacak seyyar sandıkta oy kullanma işlemi yapılacağını aktardı.

Milli savunma sanayiinde müthiş başarı! ÇAFRAD´ın testleri tamam

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

"Büyük devletler gerçekleri görmekten kaçıyor"

'Büyük devletler gerçekleri görmekten kaçıyor'

Türkiye savunma sanayi ihracatı 2019'a güçlü bir başlangıç yaptı

Türkiye savunma sanayi ihracatı 2019'a güçlü bir başlangıç yaptı

Grip can aldı

Grip can aldı

Başkan Erdoğan net konuştu: Münbiç için tarih verdi

Başkan Erdoğan net konuştu: Münbiç için tarih verdi

FETÖ'nün kirli oyunu deşifre oldu

FETÖ'nün kirli oyunu deşifre oldu

İlçeyi karıştıran olay: 1271 kişi hastaneye başvurdu

İlçeyi karıştıran olay: 1271 kişi hastaneye başvurdu

İran zorda: Dördüncü kez alıcı bulamadı

İran zorda: Dördüncü kez alıcı bulamadı
 

POPÜLER HABERLER

ABD ordusu siber uzay birimi kurdu

ABD ordusu siber uzay birimi kurdu

BAE'de 'dinlerarası diyalog' öpücüğü

BAE'de 'dinlerarası diyalog' öpücüğü

Avcılar'da kuyumcuya soygun girişimi

Avcılar'da kuyumcuya soygun girişimi

Yarım tonluk ölü orkinoslar karaya vurdu

Yarım tonluk ölü orkinoslar karaya vurdu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA