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Antalya ve Aydın'da FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

Antalya ve Aydın'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

AA15 Şubat 2022 Salı 18:48 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 18:48
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Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında ilde ve Aydın'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 28 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin ev, işyeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen 96 bin lira, 55 bin 941 dolar ve 5 bin 805 avro ile dijital materyallere el konuldu.

Bağış ve himmet adı altında esnaftan topladıkları paraları tutuklu, hükümlü ve kamudan ihraç olan örgüt mensuplarının ailelerine dağıttığı iddia edilen şüphelilerin örgütsel toplantılar düzenledikleri öne sürüldü.

Şüphelilerin, emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

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