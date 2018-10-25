Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Antalya ve Mersin'de kuvvetli rüzgar uyarısı

Mersin ve Antalya'da bugün yer yer fırtınaya dönüşebilecek kuvvetli rüzgar bekleniyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mersin Meteoroloji İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden sonra Antalya'da, akşam saatlerinden sonra da batı kesimlerinden başlayarak Mersin'de rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesinin beklendiği belirtildi.

Saatte 50 ile 70 kilometre arasında esmesi tahmin edilen rüzgarın, kısa süreli de olsa yer yer 90 kilometreye ulaşabileceği vurgulandı.

Açıklamada rüzgarın Antalya'da yarın sabah saatlerinde, Mersin'de ise yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edilirken vatandaşların çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olaylara karşı dikkatli olması istendi.

Öte yandan Mersin'in Bozyazı ilçesinde sebze ekili üç cam sera, rüzgar nedeniyle zarar gördü.

Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan, zarar gören seraların olduğu bölgede incelemelerde bulundu. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ziya Gökalp´in vefatının yıldönümü - Tarihte bugün 25 Ekim 1924

Ziya Gökalp´in vefatının yıldönümü - Tarihte bugün 25 Ekim 1924

Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı

Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı

PKK'nın tahrip ettiği Sur'daki değişim göz kamaştırdı

PKK'nın tahrip ettiği Sur'daki değişim göz kamaştırdı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA