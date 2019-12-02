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Antalya'da 11 aylık bebek yatağında ölü bulundu

Antalya'da Kepez ilçesinde Suriyeli ailenin 11 aylık bebeği yatağında ölü bulundu.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Göksu Mahallesindeki gecekonduda eşi ve iki çocuğuyla kalan baba Muhammet İsmail, 11 aylık kızı Hatun'un yatağında hareketsiz yattığını fark etti. Babanın haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bebeğin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kızının cenazesini battaniyeye sararak götüren babanın üzgün olduğu görüldü.

Hatun İsmail'in cenazesi Finike ilçesinde toprağa verilecek.

Bu arada, ailenin cumartesi günü ateşi yükseldiği için hastaneye götürdükleri bebeği, gerekli tedavinin uygulanmasının ardından evlerine götürdükleri öğrenildi.

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