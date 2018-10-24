Antalya'da 132 kilo 500 gram esrar ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Dedektör köpek "Tony" ile yapılan aramada yatağın altındaki hurçlara gizlenmiş 132 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheli A.Ç'nin gözaltına alındığı operasyon, polis ekiplerince görüntülendi.
Zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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