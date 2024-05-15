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Antalya'da 25 adrese eş zamanlı operasyon!

Antalya'da 450 polisin katılımıyla, 25 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

AA15 Mayıs 2024 Çarşamba 10:18 - Güncelleme:
Antalya'da 25 adrese eş zamanlı operasyon!
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve sosyal medya üzerinden ticaretinin önlenmesine yönelik Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Alanya ve Manavgat'ta belirlenen 25 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Narkotik, Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı 450 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, bir miktar suç unsuru ele geçirilirken, şüpheliler M.S.O. ve P.O. gözaltına alındı.

Havadan da kontrol ve denetimlerin sağlandığı operasyon sürüyor.

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