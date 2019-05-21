Antalya’da 3. havalimanı ile yeni bir Belek doğacak

Turizm yatırımcıları, Antalya’nın üçüncü havalimanı olacak Kaş-Demre arasındaki Batı Antalya Havalimanı’nın devreye girmesini bekliyor. Şimdiden birçok turizmciye bölgede arsa tahsihi yapıldı. Turizmcilere göre 2021 yılının sonunda açılması planlanan havalimanı Antalya’nın batısında yeni bir Belek doğmasına neden olacak.

HEDEF 16 MİLYON

Bölgede arsa tahsisi yapılan Belek’taki Quality Resort Genel Müdürü Ufuk Gezgin, Demre bölgesinde özellikle inanç ve kültür turizmine yönelik iyi bir potansiyelin bulunduğunu, bölgede kurulacak havalimanının bu destinasyona yönelik yatırımları hızlandıracağını vurguladı.

Gezgin “Demre için havalimanını bekliyoruz. Belek’teki Ruslar 5 saatte otobüsle Noel Baba’yı görmek için gidiyor” dedi. Gezgin, Demre’de kurulacak otellerin Belek’ten daha ucuz olacağını söyledi.

2019 yılının ilk 4 ayında Antalya’ya gelen yabancı turist sayısının 1.5 milyonu aştığını belirten Ufuk Gezgin, 2019 yılında 16 milyon turist bekleyen Antalya’nın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un bu yıl için açıkladığı Türkiye geneli 50 milyon turist hedefinin üçte birini karşılayacağını söyledi. 2015 ve 2016 yıllarındaki yurt dışı kaynaklı kriz nedeniyle sektörün sıkıntılı anlar yaşadığını belirten Gezgin, Özellikle Rusya ile ilişkilerin yeniden normalleşmesinin ardından 2018 yılında toparlanma sürecine girildiğini, 2019 yılında ise sektörün atılım yapabileceğine dikkat çekti. Türk Hava Yolları’nın, Londra, Berlin, Münih, Stockholm, Stuttgart, Moskova, St. Petersburg, Amman, Cidde, Cezayir, Tel Aviv ve Kuveyt gibi hedef pazarlara Antalya Havalimanı’ndan doğrudan uçuşlara başlamasının Antalya’ya gelen turist sayısını artıracağını ifade etti. Gezgin “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan turizmi stratejik sektör ilan etti. Bakan da içimizden biri. Doğru adımlar atıyor” dedi.2019 yılının ilk dört ayında Antalya’ya yurt dışından gelen turist sıralamasında her zaman olduğu gibi ilk sırayı Rusların yer aldığını belirten Ufuk Gezgin, İngiltere ve Polonya’dan gelen turist sayısında ise patlama yaşandığını vurguladı.

RUSLAR İLK SIRADA

Gezgin şöyle devam etti: “Bu yıl ilk 4 ayda birinci pazarımız Rusya’dan Antalya’ya gelen turist sayısı geçen yıla oranla yüzde 47 arttı. İkinci sırada ise yüzde 31 artış ile Almanya yer alıyor. Kriz döneminde yeni pazar çalışması yaptığımız İngiltere, Polonya ve Romanya müşteri portföyümüze dahil oldu. Brexit nedeniyle paundun Euro karşısında değer kaybı İspanya ve Yunanistan’a giden İngilizleri Türkiye ve Mısar’a yöneltti. Bizim İngiltere ile paund bazlı kontrat yapmamızın da bunda etkisi var.”