İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre, Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 18.23'te meydana gelen depremin derinliği ise 53.09 km olarak ölçüldü.