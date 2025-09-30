İSTANBUL 21°C / 12°C
Güncel

Antalya'da 6. dalga rüşvet operasyonu: 16 şüpheli gözaltında

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

30 Eylül 2025 Salı 09:13
Antalya'da 6. dalga rüşvet operasyonu: 16 şüpheli gözaltında
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

