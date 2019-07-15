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Antalya'da alabora olan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

Antalya'da alabora olan balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı.

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Kundu Turizm Merkezi'nde, Aksu Çayı'nın denizle birleştiği noktada, içinde balıkçıların bulunduğu 4,5 metre uzunluğundaki fiber tekne alabora oldu.

Denize düşen 3 kişi, rüzgarın etkisiyle alabora olan tekneye tutunarak hayatta kalmayı başardı.

Yakınlarda turist taşıyan Mehmet Coşkun, kendisine ait "Kuzucu Mehmet" adlı tekneyle hızla olay yerine giderek, hem balıkçıları hem de tekneyi kıyıya çıkarmayı başardı.

Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknesinde turist taşırken, aralarında yaklaşık 500 metre mesafe bulunan fiber teknenin, şiddetli rüzgarla çayın ağzında alabora olduğunu söyledi.

Denize düşen iki kişinin ters dönen teknenin üstüne çıktığını, bir kişinin ise tekneye yan tarafından tutunduğunu dile getiren Coşkun, "Hemen teknenin yakınına kadar gittik. Attığımız ipi tekneye bağladılar. Sonra onları çayın içine çekip, denize düşenleri teknemize aldık. Fiber tekneyi de kıyıya kadar çektik." diye konuştu.

Coşkun, kurtulanların kendilerine yardım ettiği için para teklif ettiğini, ancak kabul etmediğini kaydetti.

Öte yandan, kurtarılanlar, ters dönen tekneden suya düşme anlarını cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde ayrıca su boşaltmaya çalıştıkları ancak alabora olmaktan kurtaramadıkları teknenin kıyıya çekilme anı da yer aldı.

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