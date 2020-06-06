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Antalya'da alacak kavgası: 1 ölü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, Harun Algül (36), para meselesinden çıkan tartışmada S.C. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

DHA06 Haziran 2020 Cumartesi 10:33 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 10:33
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Aralarında para meselesi bulunan Harun Algül ile S.C. dün saat 19.30 sıralarında, Bayat Mahallesi'ndeki soğuk hava deposunda karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada S.C. yanında taşıdığı av tüfeğiyle Harun Algül'e ateş etti. Göğsünden ve bacağından vurulan Algül, yaralanırken S.C., kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Harun Algül, ambulansla götürüldüğü Korkuteli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Polis, kaçan S.C.'yi yakalanmak için çalışma başlattı.

Kaybolan dağcının cesedi bulundu

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