Antalya'da Alman turist evinde ölü bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde 62 yaşındaki Alman turist evinde ölü bulundu.
- AA
Mahmutlar Mahallesi'ndeki apartmanda yaşayan Almanya vatandaşı Sigrid Beck'den haber alamayan bina sakinleri, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine adrese giden jandarma ekipleri, evin kapısını çilingir yardımıyla açtı.
Yatak odasında hareketsiz bulunan 62 yaşındaki Beck'in öldüğü belirlendi.
Beck'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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