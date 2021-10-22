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Güncel

Antalya'da aracında av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti

Antalya'da tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren ve polisi arayarak evinde teslim olan zanlı gözaltına alındı.

AA22 Ekim 2021 Cuma 00:26 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 00:26
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Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Vadi Sokak'a 07 YTP 07 plakalı otomobiliyle gelen Erdoğan Öztürk (47), Yiğit Ahmet A. (38) ile evin balkonundan tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yiğit Ahmet A, av tüfeğiyle Öztürk'e ateş etti. Araç içinde kafasından ve göğsünden vurulan Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti.

Polisi arayan zanlı, kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü Öztürk'ü öldürdüğünü itiraf ederek teslim olmak istediğini söyledi.

Olay yerine gelen ekiplerce gözaltına alınan zanlı, maktul yakınlarının saldırı ihtimaline karşı evden çıkarılamadı.

Bölgeye sevk edilen çevik kuvvet kalabalığı uzaklaştırırken, zanlı Yiğit Ahmet A. özel harekat polisleri eşliğinde zırhlı araçla emniyete götürüldü.

Zanlının sorgusu sürüyor.

Öztürk'ün cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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