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Antalya'da arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Antalya'da tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

  • AA
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Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Emre Kuru, hayatını kaybeden Atıf Ergen'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Son sözü sorulan Kuru, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, Kuru'yu "bir suçun işlenmesini kolaylaştırma amacıyla kasten öldürme"den ağırlaştırılmış müebbet ve "silahlı ve gece vakti yağma"dan da 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, cezasında herhangi bir indirim uygulamadığı sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde plakasız bir araçla seyreden sürücü, 18 Şubat'ta yol kontrolü yapan güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmış, yaşanan kovalamacanın ardından Emre Kuru (24) saklandığı menfezde yakalanmıştı. Kuru'nun kısa bir süre önce Antalya'nın Kepez ilçesinde babasının arabasında ölü bulunan Atıf Ergen’in (25) katil zanlısı olduğu belirlenmişti.

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