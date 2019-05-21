Antalya'da askeri gemiler ziyarete açıldı

Deniz Kurdu 2019 Tatbikatı kapsamında Antalya'ya gelen TCG Sancaktar ile TCG Gediz gemileri, Port Akdeniz Limanı 8 nolu iskelede demir attı.

En büyük amfibi çıkarma gemilerinden olan TCG Sancaktar ile TCG Gediz gemileri, 21-23 Mayıs tarihlerinde 10.00 - 12.00 ve 14.00- 17.00 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Deniz Yıldızı-2019 tatbikatı kapsamında Hatay'ın İskenderun ilçesinden yola çıkan Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı TCG Erdemli Mayın Avlama Gemisi de Alanya Limanı'na geldi.

Halkın ziyaretine saat 10.00 - 12.00 ve 14.00-17.00 arasında açılan gemiye yabancı turistler de ilgi gösterdi.

Gemi, cuma günü sabah saatlerinde Alanya Limanı'ndan ayrılacak.