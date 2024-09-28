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Antalya'da bıçaklı saldırı: 1 ölü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir zanlının bıçaklı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

AA28 Eylül 2024 Cumartesi 12:52 - Güncelleme:
Antalya'da bıçaklı saldırı: 1 ölü
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Şüpheli P.D. (45), Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen sebeple, önce vale olarak çalışan Osman D'yi (36) ardından yolda yürüyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası üyesi Deniz Akten'i (38) bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Akten, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralı Osman D'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaçtıktan sonra olay yerine geldiği sırada polislerce yakalanan şüpheli P.D'nin, daha önce psikolojik tedavi gördüğü ve 9 ayrı suçtan sabıkalı olduğu öğrenildi.

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