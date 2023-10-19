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Antalya'da bin 326 sürücüye işlem yapıldı

Antalya'da karayollarındaki ihlallerin önlenmesine yönelin yapılan denetimlerde 31 bin 837 sürücü kontrol edildi, bin 326 kişiye cezai işlem uygulandı.

IHA19 Ekim 2023 Perşembe 16:34 - Güncelleme:
Antalya'da bin 326 sürücüye işlem yapıldı
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Antalya'da trafik düzeni ve güvenliğinin devamının sağlanması amacıyla, sürücülerde "Algılanan yakalanma riski duygusunun" sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için, otoyollarda ve şehirlerarası karayollarında ihlallerin önlenmesine yönelik olarak Antalya Karayolları üzerinde 09 Ekim-16 Ekim 2023 tarihleri arasında havadan ve özel denetimler yapıldı. Alkol denetiminde 3 bin 951, motosiklet denetiminde 640, emniyet kemeri denetiminde 12 bin 288, yük taşıyan araçların denetiminde 12 bin 97, hafriyat taşıyan araçların denetiminde bin 320, şehirlerarası ve şehir içi toplu taşımacılık yapan sürücülerin denetiminde bin 541 sürücü kontrol edildi. Ayrıca, helikopter ve dron denetiminde 576, radarla hız denetiminde 514, şehirlerarası otobüslerin sivil denetiminde 1, yük taşıyan araçların denetiminde 196, hafriyat taşıyan araçların denetiminde ise 39 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda 168 araç sürücüsü ve 224 yolcu olmak üzere toplam 392 yol kullanıcısına da eğitim verildi.

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