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Antalya'da bir evde 3 kardeş ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir apartman dairesinde İran uyruklu 3 kardeş ölü bulundu.

AA13 Kasım 2024 Çarşamba 16:08 - Güncelleme:
Antalya'da bir evde 3 kardeş ölü bulundu
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Güzeloba Mahallesi'ndeki bir apartmanın sakinleri, 8'inci kattaki daireden koku gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eve giden ekipler, kapıyı açtıklarında kardeş oldukları belirlenen 3 kişiyi hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk belirlemelere göre, kardeşlerin İran uyruklu ve 30'lu yaşlarda oldukları tespit edildi.

Kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce öldükleri belirlenirken, polisin evdeki incelemeleri sürüyor

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