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  • Antalya'da bir gecekondudan 14 kamyon çöp çıkarıldı
Güncel

Antalya'da bir gecekondudan 14 kamyon çöp çıkarıldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde 14 kamyon atık biriktirilen ev belediye ekiplerince temizlendi.

AA10 Eylül 2024 Salı 10:05 - Güncelleme:
Antalya'da bir gecekondudan 14 kamyon çöp çıkarıldı
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Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Esentepe Mahallesindeki bir gecekondunun içerisinde ve çevresinde biriken atıkların kokuya neden olması üzerine vatandaşlar belediyeye ihbarda bulundu.

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 15 işçinin görev aldığı çalışmada 3 kamyon, 1 kepçe ve 1 sepetli vinç kullanıldı. Temizlik sırasında zabıta ekiplerinin yanı sıra kolluk kuvvetleri de hazır bulundu.

Ekiplerin çabaları sonucunda, 14 kamyon çöp tahliye edildi.

Çöplerin tahliyesinin ardından haşerelere karşı ev ve bahçe ilaçlandı, sokak da yıkandı.

Ayrıca, evin bahçesindeki üstü açık foseptik çukuru da can güvenliğini sağlamak amacıyla betonlandı.

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