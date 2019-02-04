18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2192
  • 5,9782
  • 220.075
  • 102.339
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Antalya'da bir kişi 2 çoğunun gözleri önünde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, muz bahçesinin içinde elektrik telinin üzerine basınca akıma kapılarak 2 çoğunun gözleri önünde hayatını kaybetti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, dün akşam saatlerinde Alanya’nın Kargıcak Mahallesi Karagedik mevkiindeki bir muz bahçesinde meydana geldi. Sapadere Mahallesi’nde yaşayan Mevlüt Yıldırım (33), öğle saatlerinde yanına iki çocuğunu da alarak Kargıcak Mahallesi’ndeki sahile balık avına gitti.
 
Avladığı balıklarla evine geri dönmek için yola çıkan Mevlüt Yıldırım, sahille aracını park ettiği yola bağlantılı olan muz bahçesinin içinden geçtiği sırada sulama sitemini çalıştıran motor dairesine giden elektrik telinin üzerine basınca akıma kapıldı.
 
Babasının hareketsiz yattığını gören Yıldırım’ın çocukları paniğe kapılarak hızla park ettikleri araca gitti. Bir süre geçmesinin ardından eşinin telefonla aramasıyla olay anlaşıldı.
 
Eşi ve yakınları olay yerine gelerek durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Yıldırım’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcılık ve jandarma incelemelerinin ardından Yıldırım’ın cesedi otopsi yapılmaz üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 
3 çocuk babası Yıldırım’ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Alanya’nın Boğaz Değirmen Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.

Trafik polisinden kamyon sürücüsüne ‘Nereye böyle’ anonsu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Yerli enerji üretiminde rekor kırıldı'

'Yerli enerji üretiminde rekor kırıldı'

8 Türk'ü katleden zanlı nakledildi

8 Türk'ü katleden zanlı nakledildi

Irak'tan komşusuna milyon dolarlık savaş tazminatı

Irak'tan komşusuna milyon dolarlık savaş tazminatı

Kritik toplantı yarın

Kritik toplantı yarın

Bakan Albayrak açıkladı: Dev banka listeye girdi

Bakan Albayrak açıkladı: Dev banka listeye girdi

İşkenceler İngilizlerin raporlarına yansıdı

İşkenceler İngilizlerin raporlarına yansıdı

CHP'li aday kendine oy veremeyecek

CHP'li aday kendine oy veremeyecek

Tosun'un elinde ne kadar para kaldığını açıkladı

Tosun'un elinde ne kadar para kaldığını açıkladı
 

POPÜLER HABERLER

´Birinci Jön Türk Kongresi´

´Birinci Jön Türk Kongresi´

Yarım tonluk ölü orkinoslar karaya vurdu

Yarım tonluk ölü orkinoslar karaya vurdu

Yer: İzmir Binlerce kişi akın etti

Yer: İzmir Binlerce kişi akın etti

Türk ekibi Antarktika’ya ayak bastı

Türk ekibi Antarktika’ya ayak bastı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA