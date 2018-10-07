Antalya'da bir plastik kasa fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 12 araç ve 45 personelle yangına müdahale etti. Alevler yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda kontrol altına alınırken, fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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