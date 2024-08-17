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Antalya'da çıkan arazi yangını söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde kırsal arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

AA17 Ağustos 2024 Cumartesi 10:26 - Güncelleme:
Antalya'da çıkan arazi yangını söndürüldü
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Sarıabalı mahallesi Terziler mevkiinde bulunan kırsal arazide yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 11 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer, 3 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Ormanlık alana da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle 3 saatte söndürüldü.

Yangında, 5 dekar ormanlık alan, 5 dönüm arazi ve meyve bahçesi ile bahçe içerisinde bulunan baraka zarar gördü.

Sarıabalı mahallesi sakinlerinden Ramazan Büyükdeligöz, gazetecilere "Gece çocuklar 'Yangın var' diye seslendi. Dışarıya çıktım ağaçlar birden alev aldı. Ne olduğunu ben de bilemedim. Arazözler geldi yangına müdahale etti. Yangını söndürdüler." dedi.

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