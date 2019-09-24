Antalya'da defineciler suçüstü yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı, Kızıllı Mahallesi Kaşıkçı Evrenes ve İncek mevkisinde birinci derece doğal sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarmanın iki bölgeye düzenlediği operasyonda, kaçak kazı yaptığı öne sürülen 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kazıda kullanılan bir jeneratör, bir hilti, kablo ve çeşitli delici aletler ele geçirildi.