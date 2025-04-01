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Antalya'da dehşet: Arkadaş kavgası cinayetle sonuçlandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkadaşlar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

AA1 Nisan 2025 Salı 18:59 - Güncelleme:
Antalya'da dehşet: Arkadaş kavgası cinayetle sonuçlandı
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Sorgun Mahallesi çevre yolu köprüsü yakınlarında, Mahmut E.Y. (22) ile arkadaşları Denizhan Deniz (23) ve Uygar Ö. (21) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Mahmut E.Y, bıçakla Denizhan Deniz ve Uygar Ö'yü yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Denizhan Deniz'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Uygar Ö. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Mahmut E.Y'nin polise teslim olduğu öğrenildi.

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