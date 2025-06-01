İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2025 Pazar / 5 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3022
  • EURO
    44,957
  • ALTIN
    4148.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Antalya'da deprem oldu! AFAD detayları paylaştı

AFAD, Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3.9 şiddetinde deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliği 16.09 km olarak kaydedildi.

Haber Merkezi1 Haziran 2025 Pazar 01:45 - Güncelleme:
Antalya'da deprem oldu! AFAD detayları paylaştı
ABONE OL

AFAD, merkez üssü Antalya Kumluca'da saat 01.19 sıralarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KUMLUCA'DAKİ DEPREMİN DERİNLİĞİ

AFAD depremin derinliğini 16.09 olarak paylaştı.

AFAD'IN PAYLAŞIMI

Büyüklük:3.9 (Mw)

Yer:Akdeniz -[73.28 km]Kumluca (Antalya)

Tarih:2025-06-01

Saat:01:19:11 TSİ

Enlem:36.00611 N

Boylam:31.14167 E

Derinlik:16.09 km

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.