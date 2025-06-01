Antalya'da deprem oldu! AFAD detayları paylaştı

AFAD, merkez üssü Antalya Kumluca'da saat 01.19 sıralarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KUMLUCA'DAKİ DEPREMİN DERİNLİĞİ
AFAD depremin derinliğini 16.09 olarak paylaştı.
AFAD'IN PAYLAŞIMI
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Akdeniz -[73.28 km]Kumluca (Antalya)
Tarih:2025-06-01
Saat:01:19:11 TSİ
Enlem:36.00611 N
Boylam:31.14167 E
Derinlik:16.09 km
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 31, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Akdeniz -[73.28 km]Kumluca (Antalya)
Tarih:2025-06-01
Saat:01:19:11 TSİ
Enlem:36.00611 N
Boylam:31.14167 E
DERİNLİK:16.09 km
Detay:https://t.co/sjKobAlDx0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi