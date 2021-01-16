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Güncel

Antalya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

AA16 Ocak 2021 Cumartesi 07:23 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 07:31
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Abdullah Korkmaz (27) idaresindeki 07 AHS 522 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Temel Eğitim Kavşağı'nda, Onur Turan (23) yönetimindeki 07 AHP 520 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Turan'ın kullandığı araçtaki Mehmet Yıldız (24) kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Sürücüler Korkmaz ve Turan ile araçlardaki Durkadın Korkmaz (61), Ayşe Eken (58), Ceylin Eken, Erdem Aşıklaroğlu yaralandı.

Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Durkadın Korkmaz ile Ayşe Eken, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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