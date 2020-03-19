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Antalya'da feci kaza: Karı-koca ağır yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen sürücünün arkadan çarptığı motosiklette bulunan karı-koca ağır yaralandı.

IHA19 Mart 2020 Perşembe 10:42 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 10:42
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Kaza, akşam saatlerinde Antalya-Alanya D 400 karayolu Avsallar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazardan alışveriş yaptıktan sonra eşi Emine Sağlam ile birlikte evine giden Yakup Sağlam idaresindeki 07 NPZ 51 plakalı motosiklete, aynı istikamette seyir halinde olan Alparslan S. idaresindeki 07 L 0940 plakalı otomobil çarptı. Kazada motosiklette bulunan Yakup Sağlam ile eşi Emine Sağlam ağır yaralandı. İki yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Alparslan S. polis tarafından gözaltına alınırken, 302 promil alkollü çıktığı bildirildi. Görgü tanıkları, otomobilin makas atarak yolda ilerlerken önce önünde seyreden motosiklete, ardından da bariyerlere çarptığını söyledi.

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