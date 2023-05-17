Antalya'da feci kaza: Ölüler var

Kaza, dün akşam Kumluca ilçesi Yazır Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde bir iş yerinden inşaat malzemesi aldıktan sonra Olympos'a gitmek üzere yola çıkan Salih Yıldız yönetimindeki 06 CGH 680 plakalı kamyonet, Olypos'a doğru inerken frenin boşalması sonucu virajı alamadı. Sürücünün kontrolden çıkan kamyonet devrildi. Kazada İbrahim Uzun ve Mehmet Çiftçi hayatını kaybederken, yaralanan kamyonet şoförü Salih Yıldız ise olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak Kumluca Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ölenlerin cenazeleri yapılan incelemelerin ardından memleketleri Şanlıurfa'ya gönderildi.