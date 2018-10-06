Antalya’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı işlenen Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün haberleşme programı olan ByLock programını kullandığı tespit edilen ve 13 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Antalya merkezli, Serik ilçesi ile İstanbul, Manisa ve İzmir illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve yasaklı yayınevine ait DVD ele geçirildi.