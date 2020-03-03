İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1718
  • EURO
    6,8613
  • ALTIN
    318.504
  • BIST100
    110272
Güncel

Antalya'da FETÖ'nün hücre evine baskın

Antalya'da düzenlenen FETÖ operasyonunda hücre evinde saklanan bir firarinin de olduğu 7 şahıs gözaltına alındı.

IHA03 Mart 2020 Salı 14:32 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 14:32

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Merkez ve Dış İlçeler Terörle Mücadele Büro Amirliklerince düzenli çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda son olarak aralarında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçu kapsamında hakkında yakalama emri bulunan ve yakalanmamak için örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evlerinde saklanan bir firari şahsın da bulunduğu, toplam 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan 2’si soruşturmalarının yürütüldüğü diğer İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. 3 şüpheli şahıs ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden serbest bırakıldı, bir şüpheli şahıs hakkında Adli Kontrol Kararı uygulandı, bir şüpheli şahıs tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda dijital materyaller ve dokümanlar ele geçirildi.

Tam bağımsız güçlü Türkiye

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bahar Kalkanı Harekatı dengeleri değiştirdi: Kritik gelişme
Bahar Kalkanı Harekatı dengeleri değiştirdi: Kritik gelişme

Bahar Kalkanı Harekatı dengeleri değiştirdi: Kritik gelişme

'HİSAR hava savunma sistemi bir haftaya sahada olacak'
'HİSAR hava savunma sistemi bir haftaya sahada olacak'

'HİSAR hava savunma sistemi bir haftaya sahada olacak'

Rejimi körelten strateji
Rejimi körelten strateji

Rejimi körelten strateji

'Putin'in bunun dışında başka seçeneği yok'
'Putin'in bunun dışında başka seçeneği yok'

'Putin'in bunun dışında başka seçeneği yok'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.