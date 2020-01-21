Antalya'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 20 gözaltı

AA 21.01.2020 09:55 - Güncelleme: 21.01.2020 09:55

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda, silahlı terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanmamak için örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evlerinde saklanan biri firari olarak aranan 20 şüpheli gözaltına alındı.

Hücre evlerinde yapılan aramalarda ise örgütle ilgili dijital materyal ve dokümanlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 9'u soruşturmalarının yürütüldüğü kentlere gönderildi.

Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 10'u savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı, biri ise çıkartıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.