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Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında yakalanan 12 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA04.02.2020  14:07 - Güncelleme: 04.02.2020  14:07

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce, yakalama kararı bulunan ve örgütün talimatı doğrultusunda hücre evlerinde saklanan 3'ü firari 12 şüpheli gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 5'i soruşturmaların yürütüldüğü kentlere gönderildi.

Adliyeye sevk edilen diğer 7 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.

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