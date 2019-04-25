Antalya'da firari arılar paniği sebep oldu
Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Süleyman Gür Bulvarı'nda refüjde bulunan bir ağaca konan arılar paniğe yol açtı.
- AA
Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Süleyman Gür Bulvarı'nda bir ağaca konan arılar paniğe yol açtı.
Oğul veren bir kovandan kaçtığı anlaşılan arı kolonisi, kaldırımda yürüyenlerce fark edildi.
ARICILIK BİLGİSİ İLE ARILARI ÇUVALA DÜŞÜRDÜ
Esnaftan, aynı zamanda amatör arıcı da olan Ali Özçelik, arıcılık bilgisini kullanarak ağaca konan arıları çuvala düşürdü.
Özçelik, evinden getirttiği kovana petek yerleştirdikten sonra arıların tamamının kovana girmesini sağladı.
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