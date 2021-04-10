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Antalya'da fırtına sera örtülerini uçurdu

Antalya'da fırtına etkili olurken, seraların çatıları uçtu, 18 dönüm alandaki çilek ve biberler de zarar gördü. Üretici Sinan Esentekin, 'Bu saatten sonra ürün toplayamayız, zararımız çok büyük' dedi.

DHA10 Nisan 2021 Cumartesi 17:45 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 17:45
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Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'nde, öğle saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Seraların çatıları uçarken, 18 dönüm alanda bulunan çilek ve biberler zarar gördü. Üreticilerden Sinan Esentekin, fırtınanın seralar üzerindeki naylonları alıp, tarlaya uçurduğunu belirterek, "Seralar bu şekilde kaldığı takdirde esen rüzgar, çilek ve biber fidelerini kurutuyor. Bu saatten sonra ürün toplayamayız. Zararımız çok büyük" dedi.

Kadriye Mahallesi'nin muhtarı Süleyman Çalışkan da seralardaki ürün kaybı ve hasarın boyutunu belirlemeye çalıştıklarını söyledi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri ise seralarda hasar tespit çalışmalarına başladı.

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