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Güncel

Antalya'da fren ile gazı karıştıran sürücü markete daldı

Antalya'da bir kişi, fren yerine gaza basınca markete girdi. Sürücü ve çocuğu kazayı burunları bile kanamadan atlatırken, iş yerinde kısa süreli panik yaşandı.

IHA01 Ekim 2020 Perşembe 12:28 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 12:29
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Kaza, Emek Mahallesi 3011 Sokak’ta Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuğuyla alışverişe giden Fatma Sözen’in kullandığı 07 LF 310 plakalı otomobil, fren yerine gaza basması sonucu alışveriş merkezinin vitrinine daldı. Şans eseri kimsenin burnunun bile kanamadığı kazada alışveriş merkezi içerisindeki görevlilerin ve diğer müşterilerin çarpmayla birlikte panikle kaçıştığı gözlenirken, vitrinin yanı sıra alışveriş merkezi önündeki tezgahlarda bulunan meyve-sebze ve vitrinde bulunan diğer malzemeler zarar gördü.

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin iş yerinin vitrinine çarpması ve yaşanan panik görülüyor.

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