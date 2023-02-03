Antalya'da gecekondu yangını: 2 ölü

Fatih Mahallesi 3412 Sokak'ta dün gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Evde yapılan incelemede, 2 kişinin cansız bedeni tanınmayacak halde bulundu.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, hayatını kaybedenlerin Muharrem Barış ile "Berna" olarak tanınan yabancı uyruklu kadın olduğu belirlendi.

Bu kişilerin yangın çıkan eve kısa süre önce taşındıkları öğrenildi.

Cenazeler otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.