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Antalya'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 11 organizatör gözaltına alındı

Antalya'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 8'i yabancı uyruklu 11 organizatör gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kaş ve Demre ilçelerinden düzensiz göçmenleri kaçak yollarla Yunan adalarına gönderdikleri öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Antalya ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 8'i yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve otomobillerindeki aramalarda, 2 ruhsatsız av tüfeği, 5 can simidi ve şişirme pompası ile dürbünler ele geçirildi.

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