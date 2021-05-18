Antalya'da hareketli anlar! Tahliye için gelenleri görünce...

DHA 18 Mayıs 2021 Salı 14:28 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 14:28

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Seyir Terası'nda meydana geldi. İki yıldır işletmecisi olduğu büfenin tahliye edilmesi için avukatların geldiğini gören Mesut Cansevgili, tabancayı başına doğrulttu. İhbar üzerine adrese Özel Harekat polisleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Özel Harekat polisi, yaklaşık 1 saat boyunca Cansevgili'yi ikna etmeye çalıştı. Tabancayı başına, boynuna ve kalbine doğrultan Cansevgili, başkasına zarar vermek istemediğini söyledi.

ARKADAŞI İKNA ETTİ

Babası Recep ile kardeşi Engin Cansevgili'nin ısrarına rağmen Mesut Cansevgili eylemini sürdürdü. İş yerinden tanıdığı Bayram Tezer, Cansevgili'yi ikna etmek için polisten izin istedi. Mesut Cansevgili'nin yanına giden Tezer, tabancayı alarak polise teslim etti. Polisin su içirerek sakinleştirmeye çalıştığı Mesut Cansevgili, "Bizi çıkarıyorlar. Ben aidatımı, kiramı vermişim beni çıkarıyorlar. Ben yeni evliyim, arabamı sattım, her şeyimi sattım. Bana sözleşme gelmedi. Hiçbir şey imzalamadım. Bana 3 bin TL borcun var diyorlar. Pandemide herkesin borcu var. Ben her ay pandemide kiramı verdim. Burayı akrabalarına vermek istiyorlar" dedi.

Durumu haber alan Mesut Cansevgili'nin yakınları da olay yerine geldi. Bir yakını, Cansevgili'nin iki yıldır işletmeci olduğunu belirterek, "Bu çocuğun iş yeri pandemiden dolayı kapandı. Ancak kirasını ödemeye devam etti. Kira sözleşmesinin bitmesine 40 gün kalmıştı. Kiralayan firma buraya onlardan habersiz tahliye davası açmış. Firma, tebligatları da kapalı işyerine göndermiş. Sonrasında tebligatlar muhtara verilmiş. Ama onların tahliyeden haberi yok. Avukatla birlikte kiralayan firma görevlileri gelince de tahliye etmemek için böyle bir işe kalkışmış" dedi.

Mesut Cansevgili, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.