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Antalya'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı

Antalya'da 40 dereceyi aşan sıcak havadan bunalanlar sahillerde zaman geçirdi.

AA19 Temmuz 2024 Cuma 15:33 - Güncelleme:
Antalya'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı
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Hava sıcaklığının 42, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 33 olarak kaydedildi.

Sıcaktan bunalanlar, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.

Bazı tatilciler şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları ise palmiye ağaçları altındaki gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı.

Bazı gençler de kayalıklardan denize atladı.

Mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyreden sıcak havanın, hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.

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