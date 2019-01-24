14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2661
  • 5,9899
  • 216.805
  • 101.351
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Antalya’da hortum 13 yaşındaki Berivan'ın canını aldı

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde oluşan hortumlar, yerleşim yerleri ile tarım ve sera alanlarına zarar verdi. Hortum nedeni ile evin çatısından uçan parçanın isabet ettiği 13 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Bir kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde oluşan hortumlar, yerleşim yerleri ile tarım ve sera alanlarına zarar verdi. Hortum nedeni ile evin çatısından uçan parçanın isabet ettiği 13 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Bir kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 

Antalya’nın Finike ve Kumluca ilçelerinde bugün öğle saatlerinde denizden oluşup içeriye doğru yayılan hortum hayatı felç etti. Hortum nedeni ile her iki ilçede de bulunan yüzlerce araç zarar gördü. Hortum özellikle Kumluca ilçesinin Kum, Karşıyaka, Narenciye ve Kasapçayırı Mahallerinde etkili oldu. Hortum sırasında Karşıkaya Mahallesinde evin bahçesinde bulunan 13 yaşındaki Berivan Karakeçi’ye bir evin çatısından uçan parça isabet etti. Ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bir başka kişinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. 

Hortum nedeni ile mahallerde bulunan 4 ev yıkıldı. Bazı evlerin çatısı uçtu. Seraların üzerinde bulunan demirler eğilirken, onlarca dönüm alan maddi zarar gördü. Seraların üzerinde bulunan naylonlar dağıldı. Cam alanların ise camları kırılırken demirleri çöktü. Hortum nedeni ile yüzlerce araç zarar gördü. Kumluca Belediyesi Spor Kompleksi’nin çatısı uçtu. Karşıyaka Mahallesinin camisinin minaresi ise yıkıldı. Kasapçayı İlk ve Ortaokulunun çatısı uçtu. Öte yandan, Finike Sahil Kent’te ise hortum sırasında seyir halinde olan otomobillerin birbirine çarpması ile çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bazı arabalar ise yan yattı. Yaşanan gelişmelerin ardından olay yerine çok sayıda Polis, Jandarma, 112, UMKE, AFAD ekibi görevlendirildi.

 

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Usta dalgıçlar bir arada...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'3 milyar liraya yakın tasarruf yaptık'

'3 milyar liraya yakın tasarruf yaptık'

TSK Suriye'de terör hedeflerini vurdu

TSK Suriye'de terör hedeflerini vurdu

Maduro taraftarları sokağa indi

Maduro taraftarları sokağa indi

Okullardaki olay sayısı yüzde 11,5 azaldı

Okullardaki olay sayısı yüzde 11,5 azaldı

ABD'deki üniversiteler Trump’ın baskısı altında

ABD'deki üniversiteler Trump’ın baskısı altında

Münbiç'i işgal eden terör örgütünün çirkin yüzünü anlattı

Münbiç'i işgal eden terör örgütünün çirkin yüzünü anlattı

12 adet daha savaş uçağı isteyecekler

12 adet daha savaş uçağı isteyecekler

Şaşırtan destek: Oyumu Binali Yıldırım'a vereceğim

Şaşırtan destek: Oyumu Binali Yıldırım'a vereceğim
 

POPÜLER HABERLER

Beytüşşebap Kaymakamı Pendik, babası için Kürtçe mevlit okuttu

Beytüşşebap Kaymakamı Pendik, babası için Kürtçe mevlit okuttu

ABD’nin UFO belgeleri yayınlandı

ABD’nin UFO belgeleri yayınlandı

Elon Musk'ın Mars hayali rüzgara kapıldı

Elon Musk'ın Mars hayali rüzgara kapıldı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA