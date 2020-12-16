İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2020 Çarşamba / 2 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7941
  • EURO
    9,5217
  • ALTIN
    466.558
  • BIST100
    1408.65
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Antalya'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü
Güncel

Antalya'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobil ile ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

AA16 Aralık 2020 Çarşamba 11:47 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 11:47
ABONE OL

Mehmet Aydoğmuş (30) idaresindeki 07 AZM 40 plakalı otomobil, Kumluca-Antalya kara yolu Baymak mevkisinde, karşı yönden gelen Kerem Karademir (38) yönetimindeki 20 U 9570 plakalı ticari araçla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Aydoğmuş ile yanında bulunan Adem İşler (26) ve ticari araç sürücüsü Karademir araç içerisinde sıkıştı

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, otomobil sürücüsü Aydoğmuş ve yanında bulunan İşler'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak Kumluca Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan diğer sürücü Kerem Karademir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Çiftçilik yaptıkları öğrenilen Aydoğmuş ve İşler'in cenazeleri, kaza yerindeki incelemenin ardından Kumluca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.