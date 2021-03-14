Antalya'da iki otomobil çarpıştı: Baba ve oğul hayatını kaybetti

AA 14 Mart 2021 Pazar 11:42 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 12:15

Murat Yorulmaz'ın kullandığı 06 AU 9903 plakalı otomobil, Antalya-Burdur kara yolu ile Şehit Mehmet Gürcan Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, Metin Kadayıfçıoğlu yönetimindeki 34 BK 0999 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Yorulmaz ile yanında bulunan oğlu Buğra Yorulmaz'ın (30) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu ile Ömer Tokaç ve Murat Kutlu, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Baba ve oğlunun cenazeleri ise polis ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.