İSTANBUL 16°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mart 2021 Pazar / 30 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5698
  • EURO
    9,0586
  • ALTIN
    419.354
  • BIST100
    1557.39
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Antalya'da iki otomobil çarpıştı: Baba ve oğul hayatını kaybetti
Güncel

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: Baba ve oğul hayatını kaybetti

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

AA14 Mart 2021 Pazar 11:42 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 12:15
ABONE OL

Murat Yorulmaz'ın kullandığı 06 AU 9903 plakalı otomobil, Antalya-Burdur kara yolu ile Şehit Mehmet Gürcan Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, Metin Kadayıfçıoğlu yönetimindeki 34 BK 0999 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Yorulmaz ile yanında bulunan oğlu Buğra Yorulmaz'ın (30) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu ile Ömer Tokaç ve Murat Kutlu, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Baba ve oğlunun cenazeleri ise polis ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.