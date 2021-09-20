İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2021 Pazartesi / 13 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6401
  • EURO
    10,1565
  • ALTIN
    487.063
  • BIST100
    1419.43
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Güncel

Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA20 Eylül 2021 Pazartesi 00:53 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 00:54
ABONE OL

Konaklı Mahallesi'nde K.E.Ç. (45) yönetimindeki otomobil, kendisini sollayan Y.U'nun (49) kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada Y.U, yönetimindeki araçta bulunan P.Ü. ve H.D. yaralandı. Sağlık ekiplerince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.D. yaşamını yitirdi.

Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobildeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatalı sollama yaptığı belirtilen ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü Y.U. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.