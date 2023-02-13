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Antalya'da kadın cinayeti

Antalya'da bir çocuk annesi kadın, iş çıkışı sokak üzerinde karşılaştığı uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi tarafından çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldü.

IHA13 Şubat 2023 Pazartesi 11:50 - Güncelleme:
Antalya'da kadın cinayeti
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Olay, dün sabah erken saatlerinde Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3560 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Antalya Havalimanında bilet satış personeli olarak çalışan Ayşegül Şimşek (33), servis aracından indiği sırada sokak üzerinde uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi E.O.E. (40) ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından E.O.E., yanında bulunan bıçakla Ayşegül Şimşek'i çeşitli yerlerinden bıçakladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı kadını yerde kanlar içerisinde gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen ise kurtarılamadı.

BİR SÜRE ÖNCE UZAKLAŞTIRMA ALDIRMIŞ

Yapılan araştırmada, Ayşegül Şimşek'in eşinden 3 yıl önce boşandığı ve kendisinin rahatsız edilmesinden dolayı eşine bir süre önce uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Ayrıca, genç kadının 6 yaşında bir de oğlunun bulunduğu bilgisi edinildi. Genç kadının cenazesinin Isparta Gelendost ilçesi Madenli köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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