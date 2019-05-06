Antalya'da kahreden olay: O uyuyor, rahatsız etmeyin Antalya'da bir yakınını ziyaret için gittiği palet fabrikasında kolunu sağ kolunu hızara kaptıran Emrullah Alptekin (17) yaşamını yitirdi. Olay sonrası sinir krizi geçiren bir yakını, 'O uyuyor, rahatsız etmeyin' diye gözyaşı döktü.