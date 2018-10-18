Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Antalya'da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kullandığı çalıntı motosikletle önündeki kamyona çarpan sürücü hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yunus B'nin (37) kullandığı 07 NFA 69 plakalı motosiklet, Ulualan mevkisi D-400 karayolunda M.S. yönetimindeki 15 ES 654 plakalı kamyona çarptı.

Motosiklet sürücüsü Yunus B. kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yunus B'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp morguna gönderildi.

Üzerinde bir miktar esrar bulunan Yunus B'nin kullandığı motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İstanbul´da 16 bin polis ve bekçiye komando eğitimi verildi

İstanbul´da 16 bin polis ve bekçiye komando eğitimi verildi

Kadının karnını keserek bebeğini çaldılar

Kadının karnını keserek bebeğini çaldılar

Cellat içeri böyle girdi

Cellat içeri böyle girdi

İşte vatandaşlık veya süresiz oturum satan ülkeler

İşte vatandaşlık veya süresiz oturum satan ülkeler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA