Antalya'da kayalıklarda kadın cesedi bulundu

Şirinyalı Mahallesi'nde kayalık alanda bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki falezlerden halat yardımıyla aşağı inen itfaiye ekipleri, cesedin bir kadına ait olduğunu tespit etti.

İncelemenin ardından cesedin alınması için deniz polisine bilgi verildi.

Ceset, kayalığa bot ile yanaşan ekipler tarafından deniz botuna alındı.

Kaleiçi Yat Limanı'na çıkarılan ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.