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Antalya'da kaza: 2 ölü

Antalya'nın Kepez ilçesinde üst geçidin ayağına çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA8 Nisan 2023 Cumartesi 13:49 - Güncelleme:
Antalya'da kaza: 2 ölü
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Süleyman Bayram (27) idaresindeki 34 FIV 291 plakalı otomobil, Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı'nda, bir üst geçidin alt kısmındaki beton direğe çarptı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler, araçtaki sürücü ile kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Kırgızistan uyruklu Datkaiym Asyrkulova (23) ve Polonya uyruklu Magdalena Majewska (28) ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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