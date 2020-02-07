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Güncel

Antalya'da kaza; bariyer demiri, minibüsü delip geçti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, çelik bariyere çarptı. Sağ ön farın bulunduğu bölgeden giren çelik bariyer demiri, minibüsü delerek, geçti. Kazada yaralanan olmadı.

DHA07.02.2020  17:22 - Güncelleme: 07.02.2020  17:22

Kaza, öğle saatlerinde, Antalya- Alanya D-400 yolunda, Manavgat çevre yolu Side köprülü kavşak çıkışında meydana geldi. Yan yoldan Alanya yönüne giden Bahattin Dede'nin kullandığı 07 ACK 798 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki çelik bariyere çarptı. Kazada sağ ön farın bulunduğu bölgeden giren çelik bariyer demiri, minibüsü delip, geçti. Minibüs, 30 metre sonra lastiği patlayınca durdu. Kaza ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, Karayolları ekibi, kurtarma çalışmasını itfaiyenin yapması gerektiğini söyledi. Polisler ve minibüs şoförünün bariyer cıvatalarını sökmeye başlaması üzerine, Karayolları ekibi de çalışmaya katıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından minibüs, olay yerinden çekildi.

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