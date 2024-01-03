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Antalya'da kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu 18 kişi yakalandı

Antalya'da Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu 18 kişi gözaltına alındı.

AA3 Ocak 2024 Çarşamba 18:40 - Güncelleme:
Antalya'da kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu 18 kişi yakalandı
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Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uluslararası düzeyde hakkında difüzyon kararı bulunan kişilerin tespiti ve deşifresine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin çalışmasında "silahlı soygun, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü kurma veya üye olma, adam öldürme, adam kaçırma, saldırı, holiganizm, kara para aklama, hırsızlık, göçmen kaçakçılığı, rüşvet, yolsuzluk, nitelikli hırsızlık ve telif hakları ihlali" suçundan haklarında arama kararı bulunan 18 kişinin kaldığı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 Azerbaycan, 10 Rusya, 3 Kazakistan, 1 Moldova, 2 İran, 1 Kanada vatandaşı olmak üzere 18 kişi yakalandı.

Yakalanan kişiler emniyetteki işlemlerin ardından Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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